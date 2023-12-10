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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Diablo IV ослабили “Бойню Зира” — уж очень там было больно В то время как игроки...

В Diablo IV ослабили “Бойню Зира” — уж очень там было больно В то время как игроки...

В Diablo IV ослабили “Бойню Зира” — уж очень там было больноВ то время как игроки Diablo IV были честно предупреждены о том, что новое подземелье “Бойня Зира” будет сложным, Blizzard, очевидно, переборщили и сделали его слишком суровым.

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