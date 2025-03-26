Путин и Николаев обсудили реновацию школ и детсадов в Чувашии

Президент Владимир Путин провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым в Кремле. Обсудили необходимость реконструкции школ и детских садов, а также вопросы жилищного строительства и состояния дорог в регионе.
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