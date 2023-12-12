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Кинолог Голубев посоветовал хозяевам не раздражать собак намеренно

Кинолог Голубев посоветовал хозяевам не раздражать собак намеренно

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в тому случае, если хозяин делает вещи, которые раздражают его собаку, в будущем у неё могут возникнуть проблемы с поведением.

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