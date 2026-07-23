В Иванове врач Роддома №1 удостоена ведомственной награды

Врачу-акушеру-гинекологу Любови Зыковой присвоили медаль имени Сергея Петровича Боткина. Высокую ведомственную награду ей вручили за многолетний добросовестный труд, профессионализм и помощь пациентам в непростых ситуациях.
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