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Космические цены на жилье и безработица. Жители ЕС рассказали, что принесли в их страны миллионы украинских беженцев

Космические цены на жилье и безработица. Жители ЕС рассказали, что принесли в их страны миллионы украинских беженцев

Несмотря на переизбыток приезжих, европейцы готовы молчаливо терпетьВопреки усилиям Украины вернуть часть своих граждан на родину число временно пребывающих украинцев в странах ЕС продолжает расти и уже исчисляется миллионами.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Хохлы уже рванули в Россию в поисках халявы. Нахватали кредитов в хачандии теперь бегут в Россию сраные ухылянты. Гнать их сраной метлой нам ишаков террористов хватает.
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