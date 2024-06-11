Космические цены на жилье и безработица. Жители ЕС рассказали, что принесли в их страны миллионы украинских беженцев

Несмотря на переизбыток приезжих, европейцы готовы молчаливо терпетьВопреки усилиям Украины вернуть часть своих граждан на родину число временно пребывающих украинцев в странах ЕС продолжает расти и уже исчисляется миллионами.
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