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В Зимбабве удалось доставить заблокированное Европой российское удобрение

В Зимбабве удалось доставить заблокированное Европой российское удобрение

Благодаря переговорам, проведенным группой «Уралхим-Уралкалий» при содействии Всемирной продовольственной программы ООН, удалось разблокировать поставку удобрений в Зимбабве, заявил «Известиям» российский посол в африканской республике Николай Красильников.

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