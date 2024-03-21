Криптоплатформа Celsius борется за возврат от своих клиентов $2 млрд выведенных до объявления о банкротстве

По данным отчета Bloomberg, криптоплатформа Celsius Network, которая подала заявление о банкротстве в июле 2022 года, теперь требует от крупных клиентов вернуть более 2 миллиардов долларов, которые они вывели до того, как компания оказалась в сложной ситуации банкротства.