Австралия объявила санкции против 16 российских чиновников и предпринимателей

В список попали также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент НПФ «Газфонд» Юрий Шамалов, член совета директоров «Согаза» Михаил Клишин, председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков, сооснователь компании «Киевская площадь» Год Нисанов, экс-президент АФК «Система» Евгений Новицкий, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, бизнесмены Александр Плехов и Игорь Путин, зампред правления «Согаза» Михаил Путин, председатель совета директоров группа компаний МРТ Роман Путин.