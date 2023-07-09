Царьград

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Самая страшная неделя СВО грядёт. Россию пытаются поставить на колени

Самая страшная неделя СВО грядёт. Россию пытаются поставить на колени

Визит Романа Абрамовича в Москву, освобождение командиров "Азова"*, требование продлить зерновую сделку сразу после предательства, а ещё удары по Керчи и Ростовской области с практически одновременным признанием Киева в атаке Крымского моста.

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