Самая страшная неделя СВО грядёт. Россию пытаются поставить на колени

Визит Романа Абрамовича в Москву, освобождение командиров "Азова"*, требование продлить зерновую сделку сразу после предательства, а ещё удары по Керчи и Ростовской области с практически одновременным признанием Киева в атаке Крымского моста.
Визит Романа Абрамовича в Москву, освобождение командиров "Азова"*, требование продлить зерновую сделку сразу после предательства, а ещё удары по Керчи и Ростовской области с практически одновременным признанием Киева в атаке Крымского моста.
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