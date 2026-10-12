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Кнопка «отложить» вредит здоровью: почему опасно переводить будильник по утрам

Кнопка «отложить» вредит здоровью: почему опасно переводить будильник по утрам

Для многих утро начинается не с подъема, а с нескольких попыток договориться с будильником. Прозвучал сигнал — человек нажал «отложить», снова закрыл глаза, а через несколько минут телефон зазвонил еще раз.

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