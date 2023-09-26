За отсутствие маркировки интернет-рекламы будут штрафовать

Период адаптации пройден, теперь все серьезно. Год назад вступили в силу поправки к Федеральному закону «О рекламе», которые предусматривают введение требований к маркировке и учету диджитал-рекламы, нововведение коснулися всех участников рынка — рекламодателей, рекламораспространителей (например, сайтов), агентств и фрилансеров.