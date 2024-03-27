Для Counter-Strike 2 сделали очень графонистую карту с 8K-текстурами, которая призва...

Для Counter-Strike 2 сделали очень графонистую карту с 8K-текстурами, которая призвана проверить ПК на производительностьЭнтузиаст с ником CZXA1 создал для Counter-Strike 2 новую карту Lost Coast, которая, по его словам, призвана проверить ПК на то, насколько он справляется с высокопроизводительными задачами.