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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для Counter-Strike 2 сделали очень графонистую карту с 8K-текстурами, которая призва...

Для Counter-Strike 2 сделали очень графонистую карту с 8K-текстурами, которая призва...

Для Counter-Strike 2 сделали очень графонистую карту с 8K-текстурами, которая призвана проверить ПК на производительностьЭнтузиаст с ником CZXA1 создал для Counter-Strike 2 новую карту Lost Coast, которая, по его словам, призвана проверить ПК на то, насколько он справляется с высокопроизводительными задачами.

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