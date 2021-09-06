Троих собутыльников поймали на краже банковских карт в Симферополе

В полицию крымской столицы обратились трое человек с заявлениями о пропаже банковских карт. В пресс-службе МВД по Республике Крым рассказали, что причастными к краже оказались трое собутыльников – двое мужчин 25 и 54 лет и 27-летняя женщина.