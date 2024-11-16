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Маск пригрозил найти и "уничтожить" обвинивших его в контактах с Россией

Маск пригрозил найти и "уничтожить" обвинивших его в контактах с Россией

Американский предприниматель Илон Маск пообещал, что найдет и "уничтожит" всех, кто выдвигает ему обвинения по поводу контактов с Россией.

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