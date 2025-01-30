В Архангельске определены лучшие танцевальные пары региона

В столице Поморья прошли чемпионат и первенство Архангельской области по танцевальному спортуБолее 400 дуэтов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска и Котласа соревновались за звание лучших артистов и танцоров на паркете центра «Норд-Экспо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии