В Архангельске определены лучшие танцевальные пары региона

В столице Поморья прошли чемпионат и первенство Архангельской области по танцевальному спортуБолее 400 дуэтов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска и Котласа соревновались за звание лучших артистов и танцоров на паркете центра «Норд-Экспо».