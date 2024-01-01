Россиянам, чьи права истекают в 2024 и 2025 годах, решили автоматически продлить их еще на три года.

О таком решении официально объявили представители МВД. Нововведение затронет как водителей, которые используют автомобиль для личных целей, так и для тех, кто с помощью транспортного средства работает или занимается предпринимательской деятельностью.
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