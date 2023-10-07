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В Ростовской области отопление начнут включать уже с понедельника

В Ростовской области отопление начнут включать уже с понедельника

В отдельных районах донского региона из-за похолодания батареи включат раньше положенного срока.Стало известно о том, что в Ростовской области коммунальщики начнут включать батареи отопления на следующей неделе в понедельник, девятого октября.

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