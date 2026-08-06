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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирьяков о «Динамо»: «Шварцу дают огромную зарплату, но сокращают бюджет ветеранов. Ощущение, что цель руководства – развалить клуб»

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков выступил с резкой критикой руководства клуба в связи с возвращением Сандро Шварца на пост главного тренера.

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