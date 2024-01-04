Рынок нефти вернулся к росту, в Азии и США - негатив

В среду, 3 января, торги на рынке США завершились негативно: индекс S&P 500 снизился на 0,8%, индекс Dow Jones просел на 0,76, технологический сектор вновь был хуже остальных на фоне понижения рейтинга Apple - индекс Nasdaq упал на 1,18%.
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