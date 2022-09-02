В г. Мирный Республики Саха (Якутия) началась мирная жизнь для Нины Бураковой

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Мирнинскому району в торжественной обстановке вручили беженке из ДНР паспорт гражданина Российской Федерации.

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