Гуменюк: ВС РФ показывают чудеса технического усовершенствования дронов "Ланцет"

Представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк заявила, что российские военные демонстрируют "чудеса технического усовершенствования" беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Ланцет", передает украинский телеканал "Эспрессо".
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