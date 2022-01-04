Чрезвычайное положение ввели в Казахстане из-за митингов

Соответствующий указ подписал глава государства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, говорится на сайте "Акорды".
Соответствующий указ подписал глава государства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, говорится на сайте "Акорды".
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