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Чрезвычайное положение ввели в Казахстане из-за митингов

Чрезвычайное положение ввели в Казахстане из-за митингов

Соответствующий указ подписал глава государства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, говорится на сайте "Акорды".

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