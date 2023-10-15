Омбудсмен Украины Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию из Газы

Министерство иностранных дел Израиля отозвало разрешение на эвакуацию украинцев и других граждан из сектора Газа «по непонятным причинам», сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
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