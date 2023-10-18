Экс-дипломат Фриман: ВС России уничтожили две армии ВСУ и разобьют третью

С февраля 2022 года Украина потеряла на поле боя две армии. Третья столкнулась с хорошо укрепленной обороной России и тоже падет, предупредил в эфире YouTube-канала Dialogue works бывший американский дипломат Час Фриман.
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