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НБА. «Индиана» – «Клипперс», «Мемфис» встретится с «Новым Орлеаном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. В 23:00 по московскому времени начнется встреча «Индиана» – «Клипперс».

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