Морпех из Якутии победил в рукопашной схватке с тремя военными ВСУ

Один из украинских бойцов сдался в плен.фото: freepik.com--> Мобилизованный в Якутии боец с позывным «Куба» рассказал, как победил в рукопашной схватке троих украинских военнослужащих на Донецком направлении.
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