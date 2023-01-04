Социальное такси Приморья возобновит работу 9 января

Для жителей края с инвалидностью I группы, детей-инвалидов и их сопровождающих предусмотрена возможность совершить 40 бесплатных поездок на такси в год, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Министерство труда и социальной политики Приморского края.
Для жителей края с инвалидностью I группы, детей-инвалидов и их сопровождающих предусмотрена возможность совершить 40 бесплатных поездок на такси в год, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Министерство труда и социальной политики Приморского края.
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