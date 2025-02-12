Военные коммунальщики Северного флота проводят очистку кровель от снега и наледи

В целях обеспечения безопасности личного состава воинских частей и населения военных городков, специалистами производственных участков службы организованы систематические осмотры зданий для предупреждения вероятности угрозы схода снега.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Разрешение на временное проживание оформили полицейские Брянской области гражданину Германии
- Криминальная студенческая практика. В Иркутске полицейские пресекли деятельность ячейки пособников зарубежных телефонных мошенников
- Калужские полицейские помогли вернувшемуся в Россию из Германии Льву Зейбелю получить гражданство Российской Федерации
Свежие комментарии