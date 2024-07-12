Китай скоро потеснит США с первого места в области науки и техники

США по-прежнему остаются крупнейшим в мире инвестором в НИОКР, но пройдет совсем немного времени и им станет Китай, заявила президент Национальной академии наук США Марсия Макнатт, выступая с речью о состоянии науки в Вашингтоне, 10 июля сообщает гонконгское издание South China Morning Post.