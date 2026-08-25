Предвыборная спешка: команда Трампа ищет дипломатические прорывы

Команда Трампа пытается закрыть гештальты в канун выборов. Визит Джона Рэтклиффа в Москву – первый приезд главы ЦРУ в Россию за пять лет – символизирует спешку, с которой Белый дом пытается хоть чего-то добиться на украинском треке.
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