Предвыборная спешка: команда Трампа ищет дипломатические прорывы

Команда Трампа пытается закрыть гештальты в канун выборов. Визит Джона Рэтклиффа в Москву – первый приезд главы ЦРУ в Россию за пять лет – символизирует спешку, с которой Белый дом пытается хоть чего-то добиться на украинском треке.