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Царьград

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Daily News Hungary: Угон самолёта в Венгрии завершился в Герени

Daily News Hungary: Угон самолёта в Венгрии завершился в Герени

В Венгрии угнали самолёт Cessna 172, который направился к АЭС в Пакше. Военные перехватили его, но пилот совершил аварийную посадку в Герени.

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