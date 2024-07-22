Минфин предложил маркировать весь импортный алкоголь в России

Такой порядок уже действует в 11 регионах РФ в рамках эксперимента. Законопроект Минфина предлагает начать маркировку в новом формате в 2026 годуМинфин предлагает полностью перенести маркировку импортного алкоголя на территорию России.
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