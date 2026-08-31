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Царьград

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Учителя поделились необычными подарками от учеников в День знаний

Учителя поделились необычными подарками от учеников в День знаний

Школьники радуют учителей необычными подарками на День знаний. Историк Дмитрий Казаков получил зонт, учительница начальных классов Оксана Прокопенко — цветочный букет, а педагог литературы Артем Гусев — сургучовые печати.

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