Прощай, Nokia. HMD Global полностью отказывается от бренда для своих будущих устрой...

Прощай, Nokia. HMD Global полностью отказывается от бренда для своих будущих устройствОсенью прошлого года компания HMD Global начала использовать для своих новых устройств бренд HMD вместо Nokia, а теперь нам сообщили о том, что Nokia официально все.
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