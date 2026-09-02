Убийство вице-президента Bank of America на Таймс-сквер породило теории заговора в сети

Вице-президент Bank of America Эрин Пиаченти погибла после нападения с ножом на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает New York Post.
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