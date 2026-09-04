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Политическая расправа

Политическая расправа

Опальный экс-министр Федоров не явился на заседание Следственного комитета, куда его вызвали для объяснений по поводу контактов с иностранными бизнесменами, которых подозревают в финансовых нарушениях и отмывании средств.

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