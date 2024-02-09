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«ВСУ в шоке»: Новый главком Сырский начинает переброску резервов к Авдеевке: Новости из Авдеевки к утру 09.02.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО

«ВСУ в шоке»: Новый главком Сырский начинает переброску резервов к Авдеевке: Новости из Авдеевки к утру 09.02.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО

Новости из Авдеевки по состоянию к утру 9 февраля 2024 года, последние данные о продвижении ВС России в авдеевском укрепрайоне.

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Игорь Петров
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