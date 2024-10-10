Капитан "Крыльев Советов" Солдатенков: хочу, чтобы Сергеев забивал в каждой игре

Капитан самарских "Крыльев Советов" Александр Солдатенков в интервью Legalbet заявил, что хотел бы как можно чаще наблюдать за голами нападающего Ивана Сергеева, который перешел по ходу сезона-2024/25 в стан волжской команды.
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