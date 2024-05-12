В России хотят ужесточить контроль за майнингом. Для этого в Экспертном совете при правительстве предложили посредством дистанционных проверок через счетчики сравнить заявленное и фактическое использование мощности.
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