Пышные булочки за 10 минут: без дрожжей и с сочной начинкой

Быстрые творожные булочки с яблочной начинкой — отличный вариант десерта к чаю, когда нет времени на долгое вымешивание и расстойку дрожжевого теста.
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