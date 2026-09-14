Свыше 40 машино-мест выставили на городские торги в Марфине

В Марфине можно купить у города 44 машино-места через открытые аукционы. На торги выставлены объекты площадью от 13,3 до 21,6 квадратного метра в доме 23 на улице Академика Королева.
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