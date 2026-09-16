Жители намыва Васильевского острова получили новую поликлинику

Намывные территории Васильевского острова уже обзавелись новым жильем, однако еще несколько лет назад местные жители гадали, как скоро на месте появятся социальные объекты.
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