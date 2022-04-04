Ввести мораторий на пересмотр кадастровой стоимости предложила ТПП России

На рассмотрение правительству это предложение будет направлено в ближайшее время. Президент ТПП Сергей Катырин отметил, что ранее предложенные меры поддержки бизнеса уже реализуются, например льготное кредитование и запрет налоговых проверок.
На рассмотрение правительству это предложение будет направлено в ближайшее время. Президент ТПП Сергей Катырин отметил, что ранее предложенные меры поддержки бизнеса уже реализуются, например льготное кредитование и запрет налоговых проверок.
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