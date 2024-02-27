Банк «Точка» может помочь клиентам Qiwi

История с Qiwi обрастает новыми подробностями. Кредитная организация — банк «Точка» — информировала о готовности за свой счет выплатить суммы, замороженные на счетах людей, работавших на базе банковской лицензии Киви-банка, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».