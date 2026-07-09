Украина пытается провокациями втянуть в войну Белоруссию, а следом Польшу и остальные страны НАТО. Об этом в интервью каналу газеты парламентского собрания РФ и РБ «Союзное вече» заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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