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Политнавигатор

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В отчаянии Зеленский снова попытается открыть Белорусский фронт

В отчаянии Зеленский снова попытается открыть Белорусский фронт

Украина пытается провокациями втянуть в войну Белоруссию, а следом Польшу и остальные страны НАТО. Об этом в интервью каналу газеты парламентского собрания РФ и РБ «Союзное вече» заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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