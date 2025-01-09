В Лондоне были слышны взрывы. Что говорит полиция

В среду власти Лондона провели серию контролируемых взрывов после того, как в районе Риджент-стрит в Лондоне, одной из самых оживленных торговых улиц Великобритании, был обнаружен подозрительный автомобиль.
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