«Выпил лишнего»: Ивакова раскрыла, как Ярушин сорвал свадебное торжество

Телеведущая Мария Ивакова спустя 15 лет рассказала подробности своей свадьбы с бизнесменом Эрнестом Рудяком, признавшись, что во время торжества ей самой пришлось вести праздничный вечер из-за состояния приглашенного ведущего Стаса Ярушина.
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