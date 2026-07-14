«Выпил лишнего»: Ивакова раскрыла, как Ярушин сорвал свадебное торжество

Телеведущая Мария Ивакова спустя 15 лет рассказала подробности своей свадьбы с бизнесменом Эрнестом Рудяком, признавшись, что во время торжества ей самой пришлось вести праздничный вечер из-за состояния приглашенного ведущего Стаса Ярушина.