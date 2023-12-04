В Новосибирске расследуется уголовное дело о разрушении зданий-памятников Военного городка №17

Не утихает скандал вокруг Военного городка №17. Многочисленные жалобы общественников и непрекращающиеся сообщения СМИ о разрушении столетних зданий Военного ведомства Российской империи, очевидно, наконец-то возымели свое действие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии