Ударные вертолеты ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в зоне спецоперации

Скриншот видео Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", транспортно-боевого вертолёта Ми-35м и многоцелевого вертолёта Ми-8 успешно сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в четверг, 30 мая в министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии