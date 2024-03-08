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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича забил в 3-м матче подряд – «Торино». У вингера «Наполи» 4 гола и ассист за полторы недели

Вингер «Наполи» отличился на 61-й минуте матча 28-го тура Серии А. Ассистировал ему Мариу Руй. Грузинский футболист забил в третьей игре подряд.

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